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消防联警破葵和街「鬼油站」 检5000公升柴油 一男被检控

突发
更新时间：22:09 2026-05-11 HKT
发布时间：22:09 2026-05-11 HKT

消防处打击非法燃油转注特遣队与警方青衣分区特遣队今日（11日）于葵青区一带进行针对性打击非法燃油转注活动的行动，并于葵和街捣破一个非法加油站，检获约5000公升柴油，市值超过18万元。

行动中，消防处人员发现大批入油工具，并截查一名男子，怀疑与案件有关。他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。同时，消防处已将涉案的柴油检走，并会向法庭申请充公。

消防处一向致力打击任何形式的非法燃油转注活动。消防处重申，从事非法燃油转注活动罪行严重。根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

消防处呼吁市民切勿光顾非法加油站。由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡及导致财物损毁，后果非常严重。

市民如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。

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