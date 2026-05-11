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凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 昔日工厦设面包工场丢空逾年 银主公开出售

突发
更新时间：14:26 2026-05-11 HKT
发布时间：14:26 2026-05-11 HKT

前凯施饼店创办人兼东主70岁萧伟坚，昨(10日)下午被发现在观塘伟业街建邦工业大厦堕楼毙命。今（11日)早上《星岛》记者重返现场，发现建邦工业大厦及相连的南华工业大厦全幢均已空置，楼上亦无面包工场，附近保安员更直言两幢工厦已丢空逾一至两年，楼下亦贴满街招，满地垃圾，没人打理，工厦外墙挂上广告牌指两幢相连工厦被银主及接管人公开出售。

工厦地下墙身贴满街招，满地垃圾。梁国峰摄
工厦地下墙身贴满街招，满地垃圾。梁国峰摄
广告板显示两幢相连工厦被银主及接管人公开出售。
广告板显示两幢相连工厦被银主及接管人公开出售。

相关新闻 : 观塘工厦疑现贼踪 面包工场男东主追寻期间疑失足堕楼亡

事发的建邦工业大厦，连同毗邻的南华工业大厦，原本几乎全数由萧伟坚或相关人士持有。昨日萧在建邦工厦视察时，发现工场后门被人打开，疑有贼人潜入，于是与员工分头搜索。他爬出天台棚架视察，途中疑失足堕下，倒卧3楼冷气机喉管位置，被救出送院惜已回天乏术。

萧伟坚经营的凯施饼店为本地老字号，集团高峰时期聘请约800名员工，他更曾被誉为「良心老板」，事事亲力亲为。至2022年，萧伟坚被指拖欠薪金及强积金供款，并被业主入禀追租及要求收舖的凯施饼店。在2024年，「凯施」被法庭颁令清盘，同年萧伟坚因未能偿还欠贷被法庭颁令破产。萧氏家族持有的多个物业，成为银行盘并相继被售出。

 

 

 

 

 

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