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好人好事｜蓝田婆婆过路跌倒 两暖男扶起获赞

突发
更新时间：14:39 2026-05-11 HKT
发布时间：14:39 2026-05-11 HKT

香港地好人好事值得赞赏！今日（11日）早上8时许，一名婆婆手持拐杖，在蓝田连德道行人过路处过马路，其间「绿公仔」闪烁即将转灯，她心急「赶尾灯」加快脚步，未料踏出马路不久即向前跌倒，整个人趴在地上，鞋子也飞脱。幸对面行人路两名暖男见状，立即跑往婆婆身边，左右两边合力将婆婆扶起，并替婆婆拾回个人物品，扶到行人路上。

事发时一辆停在灯位等候转灯的私家车，车Cam拍下意外经过。未几交通灯行车灯号转为绿灯，尾随多部车辆的司机不知事发，即时响咹催促前车开行。Cam主亦一直等待，让婆婆安全返回行人路，高呼：「等阵啦，有人跌低咗呀！」

网民看毕片段一致赞好，指：「除咗两位男士，个车主都值得赞」、「好有爱！cam主都好好，要表扬应该要一齐表扬！」有网民则笑言：「最后几秒好香港」、「系（喺）香港你慢一秒比油都bee（呠）到你晕。」

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