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马航客机香港赴吉隆坡 起飞期间爆胎拖离跑道

突发
更新时间：11:24 2026-05-11 HKT
发布时间：11:24 2026-05-11 HKT

香港国际机场发生航机事故。今日（11日）早上9时20分，警方及消防接获报案，指赤𫚭角畅航路1号、香港国际机场一架编号MH079的马来西亚航空客机，出现轮胎爆裂。救援人员到场戒备，幸事件中无人受伤。其后涉事客机驶被拖离跑道区，停泊于停机坪。

据了解，涉事航班原定于早上8时45分由香港出发，并预计于中午12时45分降落吉隆坡国际机场。现场消息称，事发时客机于跑道准备起飞，突然传出一声巨响且机身剧烈震动，需急煞停下，前轮胎爆裂。受事故影响，航班被迫延误，机上乘客其后下机由穿梭巴接载离开，事故原因有待调查。

机场管理局回复《星岛头条》查询表示，今日约上午9时18分，马来西亚航空一班前往吉隆坡的航班MH079，于南跑道起飞时因客机的技术问题而需中止起飞，客机在减速期间轮胎爆裂，并且离开跑道停在滑行道等候支援。机管局即时按既定程序，安排牵引车将有关飞机拖离滑行道并返回停机位，事件中无人受伤。

机场南跑道按既定程序暂时关闭进行检查，其间其他航班须转用中跑道起飞，航班升降运作大致正常。南跑道已于上午10时05分完成检查并重开。

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