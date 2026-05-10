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海关机场破行李藏毒案检140万元毒品 六旬男旅客涉4宗罪被捕

突发
更新时间：16:48 2026-05-10 HKT
发布时间：16:48 2026-05-10 HKT

香港海关昨日（9日）在香港国际机场侦破一宗旅客贩运毒品的案件，共检获约2.25公斤怀疑海洛英、4粒怀疑威而钢及26枝未完税香烟，估计市值共约140万元，并拘捕一名男子。
　　　
一名61岁的男旅客今日从马来西亚吉隆坡飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李中发现共重约2.25公斤的怀疑海洛英，并在其手提行李内检获4粒怀疑威而钢及26枝未完税香烟，遂把该名男子拘捕。
　　 
经调查后，这宗案件的被捕人士已被控以一项贩运危险药物罪、一项管有第一部毒药罪、一项管有应课税品罪及一项未有向海关人员申报管有应课税品罪，案件将于明日（11日）在西九龙裁判法院提堂。

涉案的被捕人士（左一）。政府新闻处图片
涉案的被捕人士（左一）。政府新闻处图片
案件中检获的怀疑海洛英、怀疑威而钢及未完税香烟。政府新闻处图片
案件中检获的怀疑海洛英、怀疑威而钢及未完税香烟。政府新闻处图片

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