珍惜生命｜屯门院舍男子上吊 送院不治
更新时间：08:59 2026-05-10 HKT
发布时间：08:59 2026-05-10 HKT
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今日（10日）凌晨3时49分，屯门青福里8号一院舍的职员报案，指一名81岁姓林男院友在洗手间用胶袋包裹头部，并以裤带上吊。救护员员到场发现事主昏迷，随即将他送往屯门医院抢救，惜终告不治。
据悉事主因生活问题困扰寻死，警方没有检获遗书，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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