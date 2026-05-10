珍惜生命｜屯门院舍男子上吊 送院不治

今日（10日）凌晨3时49分，屯门青福里8号一院舍的职员报案，指一名81岁姓林男院友在洗手间用胶袋包裹头部，并以裤带上吊。救护员员到场发现事主昏迷，随即将他送往屯门医院抢救，惜终告不治。

据悉事主因生活问题困扰寻死，警方没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

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