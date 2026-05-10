新闻追击｜跨境生活成风 议员促政府与时并进 检视各项服务住址证明要求

近年随著大湾区融合加速，不少「港漂」及本地市民选择跨区生活，由于他们仍需香港地址以处理日常通讯、求职或申请部份政府服务，因而衍生出租香港地址及信箱的「灰色」服务。有立法会议员认为，在「一小时生活圈」的环境下，政府或需与时并进，检视各项服务对住址证明的行政要求。

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据了解，目前选民登记已接受内地地址作登记，但其他服务对内地住址的接纳程度不一，私人企业求职时，是否接受内地住址亦视乎个别公司要求。民建联立法会议员葛珮帆表示，在「大湾区一小时生活圈」以及鼓励大湾区人员往来的背景下，可检视各项服务对住址证明的要求，避免因行政规定造成市民不便。

近年随著大湾区融合加速，不少「港漂」及本地市民选择跨区生活。资料图片

她指出，现时不少港人在内地居住、在港工作，若部分服务不设居住限制，可考虑与时并进放宽限制，尤其对于在内地安老的长者，既然政府鼓励长者北上安老，若他们在港已无住处，却因缺乏住址证明而无法申请部份福利或服务，更需考虑为他们放宽提供在港住址的限制。

葛补充，政府正推动「智方便」（iAM Smart）等科技应用，务求做到「一网通办」，电子化无疑是未来趋势，透过科技便利跨区人士，不过任何放宽都非「一刀切」，必需按个别服务目的检视是否合理，若服务旨在提供给在港居民或需核实居住身分，要求提供住址证明实属合理。

对于市民出租自家地址或信箱予他人收信、甚至作为住址证明的情况，葛珮帆提醒，填写他人住址进行申报，相关行为存在法律责任与安全隐患，而将信箱出租的市民，此举等同将自己及家人置于风险之中，若租用地址者利用该地址用作任何违法用途，或向财务公司借贷后失踪，届时受害的将是出租地址的屋主及其家人。