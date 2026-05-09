27岁港男呃个人资料骗财 再冒警诱受害人交信用卡 涉至少3案被捕

警方早前接获报案，指有人透过社交媒体招聘广告，藉为应征者登记、办理出粮安排、申请强积金和购买劳工保险等名义，向受害人索取身份证明文件、银行户口资料、提款卡及相关密码等个人敏感财务资料。

一名受害人将其银行卡交予骗徒后，骗徒便提取相关户口的存款，人员经初步调查后，暂时录得最少3宗有关个案，其中一名受害人损失高达21万元。受害人其后向骗徒透露已向警方报案，骗徒于是冒充警务人员，并以调查案件为由，诱使该名受害人交出信用卡作调查之用，再用信用卡提款。

涉至少3未

警方在被捕人家中起回现金约13万元。警方提供

一名27岁本地男子涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「冒充警务人员」被捕。警方提供



警方透过翻查包括「锐眼」计划的闭路电视片段及经情报分析后，昨日（8日）在元朗区拘捕一名27岁本地男子，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「冒充警务人员」。被捕人现正被扣查。人员其后在被捕人家中起回现金约13万元，案件交由旺角警区刑事调查队第十队跟进。



警方呼吁市民切勿轻易将个人资料包括身份证明文件、银行资料、提款卡、信用卡及相关密码等交予第三方，以免堕入骗局。