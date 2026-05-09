珍惜生命│大埔情困男子堕楼 昏迷送院亡

今(9日)早上7时44分，大埔创新路18号海日湾，保安报案指一名男子倒卧在上址对开，怀疑他从高处堕下。人员接报到场，事主昏迷被送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信姓任（51岁）男子由天台堕下。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。据了解，事主受感情困扰。

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