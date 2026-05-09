珍惜生命│大埔情困男子堕楼 昏迷送院亡
更新时间：12:50 2026-05-09 HKT
发布时间：12:50 2026-05-09 HKT
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今(9日)早上7时44分，大埔创新路18号海日湾，保安报案指一名男子倒卧在上址对开，怀疑他从高处堕下。人员接报到场，事主昏迷被送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信姓任（51岁）男子由天台堕下。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。据了解，事主受感情困扰。
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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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