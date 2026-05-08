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天文台深夜一度发黄色暴雨警告信号 指葵青区雨势特大或严重水浸

突发
更新时间：23:53 2026-05-08 HKT
发布时间：23:53 2026-05-08 HKT

天文台于今日（8日）晚上11时35分发出特别天气提示，指骤雨正影响珠江口一带，预料在未来两三小时内，本港部分地区的雨势会较大，呼吁市民密切留意天气的最新变化。至周六（9日）凌晨0时26分，天文台发出黄色暴雨警告信号，指香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。

0时13分，天文台表示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

0时35分，天文台发出局部地区大雨提示，指葵青区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

凌晨4时10分，天文台取消黄色暴雨警告信号。

天文台在周六凌晨0时15分的本港雨量表显示，葵青区的雨势特别大。
天文台在周六凌晨0时15分的本港雨量表显示，葵青区的雨势特别大。

天文台表示，在晚上十一时，热带风暴黑格比集结在雅蒲岛之东南偏南约70公里，预料向西北偏西移动，时速约15公里，横过西北太平洋。

本港地区周六(9日）大致多云，有几阵骤雨及雷暴，早上部分地区雨势较大，天气稍凉。气温介乎23至27度。吹和缓至清劲东风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望星期日早上仍然稍凉。随后两三日短暂时间有阳光，日间炎热。

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