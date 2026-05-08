港人暮年情侣到澳门贩毒 兼酒店开房吸毒 职员见疑揭发

昨日（5月7日）下午约4时，澳门司警接获新口岸区一酒店职员通报，称发现一对男女在酒店形迹可疑。司警到场调查并截获两人，在男子身上检获3包怀疑可卡因，以及怀疑涉及毒品交易的现金8.3万港元。随后司警将搜查二人入住房间，再检获3包怀疑可卡因，以及一批怀疑吸毒工具，包括玻璃器皿、玻璃管及打火机等。涉案可卡因共重约34克，市值约6.8万元

经调查，涉案男女均为香港人，其中男子68岁姓李，报称清洁工；女子59岁姓鲁，报称无业。两人为情侣关系，有吸毒习惯，事发当日上午经港珠澳大桥口岸入境澳门，入住酒店后曾在房间吸毒，验尿结果亦对毒品呈阳性。涉案人于最近2至3个月亦曾入境澳门怀疑贩毒，澳门司警正追查毒品来源及销售去向作进一步调查。