警务处举办「耆乐警讯安全力量2026」推广安全意识 消防处及香港律师会等代表同参与

警务处今日（5月8日）在警察体育游乐会举行首届「耆乐警讯安全力量」活动。是次活动以耆乐警讯发展方针「PALS@SPC」四大主轴中的「安全」为主题，旨在提升长者的安全意识，携手构建全方位的守护屏障。

新界南总区指挥官暨耆乐警讯中央咨询委员会主席张惠华于活动开展礼致欢迎辞时指，是次活动内容丰富和多元化，将抽象的安全概念具体化分为「国家」、「社区」、「家居」及「个人」四大安全范畴。他强调守护安全需要每一位的参与，期待会员日后能将讯息分享予亲友，发挥「助己助人」 精神，共同为国家、香港贡献安全力量。他亦感谢中央咨询委员会委员、消防处、各警区人员及耆乐警讯会员的一直支持，让「安全力量」活动得以成功汇聚。

是次活动设有多个互动展区，将实用的安全知识与感官体验融为一体。其中，国家安全展区设有国安有奖问答游戏、传统汉服体验及香囊制作坊，让会员从文化传承中体会国家安全的重要性；社区安全展区特设一比一大型货车模型，让会员亲身体验司机位的视觉盲点，切实提高道路安全意识；家居安全展区由消防处设立消防安全知识资讯站，传授重要的防火知识；而个人安全展区则由香港律师会及文嘉豪委员特意安排义务律师团队，即场提供「平安三宝」免费法律咨询服务，让会员了解自己的权益，为未来做好规划。是次活动吸引约300名耆乐警讯会员参与。

主持活动开展礼的主礼嘉宾还包括公共关系部总警司暨耆乐警讯中央咨询委员会副主席林诗韵、耆乐警讯中央咨询委员会委员吴守基、林怀荣博士、张家豪及文嘉豪。

耆乐警讯计划于2014年2月成立，以「耆乐精神 助己助人」为宗旨，年满55岁人士即可参加。警队希望透过此计划提供一个让长者与警方定期接触的有效平台，加强双方沟通，提高长者的防罪意识及对社区的归属感。