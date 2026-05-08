长沙湾19岁女仰药企图轻生 获朋友揭发送院抢救

长沙湾东沙岛街167B号一单位，今日（5月8日）一名19岁女子怀疑在上址服药后晕倒，其朋友下午1时许发现后大惊报案。救援人员接报赶至时，女子昏迷倒卧上址一洗手间，旁边有怀疑药物包装，救护员随即将她送往明爱医院抢救。警方于现场没有检获遗书，案件列作企图自杀跟进。据了解，女子近期受情绪病及金钱问题所困。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service