两男操作「2G伪基站」被捕 涉发送＃字短讯呃银行资料 通讯办：个别情况

继去年后，近日有骗徒驾驶车辆在市面游走，并利用车内的无线电干扰器（俗称伪基站）发送伪冒银行短讯，诱使市民点击连结进入钓鱼网站，从而盗取银行帐户资料。警方本周二（5日）接获市民举报经调查后，昨(7日)以「串谋诈骗」罪拘捕2名本地男子，并检获4部手提电话及1部正在运作中的「伪基站」，事件中未有任何损失。

警方呼吁市民，如发现手机讯号短时间内由4G或5G异常转为2G，并随即收到不明来历短讯，应提高警觉。通讯事务管理局办公室亦强调，事件属个别情况，并不影响「短讯发送人登记制」的整体实施成效及日后运作。

被捕男子车内伪基站运作。

假冒「短讯发送人登记制」短讯

商业罪案调查科讹骗调查组督察罗君杰讲述案情时透露，警方于5月5日接获5名市民向银行查询及举报，指收到冒充银行发出的短讯，短讯声称银行系统进行升级，要求市民登入银行网站，输入银行资料，声称可获得几百元现金回赠，这些短讯同时附有钓鱼网站连结，市民只要输入银行个人资料，资料便会被盗用。

这些短讯发送人名称用＃字开头，冒充已登记认证银行系统发送短讯，意图误导市民以为是认证银行发出的短讯，当市民揿入去，被引导至伪冒网上银行登入页面，并被要求输入网上银行资料。今次有市民入到网站，发现有可疑，随即向银行作出举报，而银行亦迅速通知警方。警方介入调查，今次事件未有任何损失。

警方高度关注案件，商业罪案调查科随即展开情报分析及深入调查，为了防止有市民受骗，警方迅速作出跟进调查，并锁定两名涉案本地男子。

商业罪案调查科讹骗调查组督察罗君杰讲述案情。刘汉权摄

警方于昨日（7日）上午，在土瓜湾一带展开代号「铁证」拘捕行动，成功以「串谋诈骗」罪拘捕两名男子，年龄分别为70岁及47岁。调查显示，两人涉嫌驾驶犯案的车辆，在市面四处游走，利用车内的「伪基站」发送伪冒银行短讯，并透过附有「#」字头的发送名称进行伪装，诱使市民点击连结进入钓鱼网站，从而盗取银行帐户资料。

行动中，警方在两名被捕人身处的私家车内检获四部手提电话，以及一部正在运作的伪基站装置。而该装置已交由通讯事务管理局办公室作进一步检验，两名被捕人现正被扣留调查。

警吁留意手机无故转为2G

在技术层面方面，犯罪分子利用2G网络缺乏「双向认证」的安全漏洞，透过伪基站发射强大讯号，诱使周边手机自动进入2G网络，继而绕过电讯商网络，直接强制向市民发送诈骗短讯。

警方借此提醒市民，如发现手机讯号短时间内由4G或5G异常转为2G，并随即收到不明来历短讯，应提高警觉。市民亦切勿点击任何来历不明或可疑短讯内的连结。如有怀疑，应直接向网络供应商或相关机构核实，或使用警方「防骗视伏器」（Scameter）评估可疑网站风险，亦可致电「防骗易」热线18222查询。最后，警方强调，串谋诈骗属严重罪行，一经定罪最高可判处14年监禁，呼吁市民切勿以身试法。

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通讯办料6.23起全港2G服务终止可再减低风险

通讯办表示，一直联同各流动网络营办商及警方密切监察和打击不法份子使用非法无线电设备发出诈骗短讯的情况。通讯办已要求各流动网络营办商加强监察网络异常讯号，并设立通报机制，一旦发现有可疑情况，通讯办会迅速与警方采取跟进行动。



通讯办发言人强调，「短讯发送人登记制」自2023年12月推出至今，一直有效运作。这次事件是不法分子涉嫌使用非法无线电设备干扰电讯网络的正常运作，而有关设备只能干扰有限范围内的手机。有关事件属个别情况，并不影响「短讯发送人登记制」的整体实施成效及日后运作。

通讯办强调事件属个别情况，并不影响「短讯发送人登记制」的整体实施成效及日后运作。资料图片

基于伪基站会冒充2G基站发射非法无线电讯号以干扰流动网络正常运作，诱骗附近市民手机与其连接进行诈骗，在通讯办的要求下，大多数手机供应商已在其供应予香港的新手机中预设关闭2G连接功能，并让现有手机可透过软件升级来关闭2G连接功能。此外，香港四家流动网络营办商中有三家（即和记电话有限公司、数码通电讯有限公司及Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited）已经终止其2G服务，在通讯办的要求下，余下的中国移动香港有限公司亦会于六月二十三日起终止其2G服务，进一步减低骗徒利用伪基站作非法行为的风险。



根据《电讯条例》（第106章），任何人如没有适当牌照管有或使用任何作无线电通讯之用的器具；或设置或维持任何电讯设施，即属违法。任何人参与该等非法活动即违反条例第8（1）条，并会遭受检控。一经定罪，最高可判处罚款十万元及监禁五年。



通讯办呼吁市民必须时刻保持警觉，如收到可疑短讯，切勿开启短讯内的超连结、披露个人资料或转帐金钱，并应即时联络通讯办（2961 6333）或警方提供有关资料，以便跟进。