涉图抢3女手机及4宗店舖盗窃罪 28岁摩洛哥籍男落网明提堂

警方在本周三（5月6日）分别接获3名年龄由28至58岁的女子报案，指当日凌晨约1时，在跑马地礼顿道及成和道一带，被一名外籍男子企图抢去手提电话，惟男贼抢掠失败后逃去。



湾仔警区重案组人员接手调查，经翻查闭路电视及深入分析，同日（6日）下午约4时在湾仔区皇后大道东一酒店单位以涉嫌「企图抢掠」拘捕一名28岁摩洛哥籍男子，相信与上述三宗企图抢掠案件有关。



人员经一步调查，相信被捕人亦与4宗由4月30日至5月6日，在湾仔及中区发生的店舖盗窃案有关，损失的财物总值约19000元包括两只Apple Watch和两副太阳眼镜。行动中，人员亦起回部分失物。案件交由湾仔警区重案组继续跟进。



被捕男子报称不适，清醒被送往律敦治医院治理。他稍后被暂控七项「盗窃」罪，案件将于明日（9日）上午在观塘裁判法院提堂。