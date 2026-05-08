西九龙破洗黑钱集团拘15人 涉清洗1.4亿元犯罪得益

不法集团以3000元酬劳诱使他人开立银行户口清洗黑钱，西九龙重案组日前拘捕15人，他们利用50个户口清洗1.4亿元犯罪得益，部份户口涉及25宗不同类型的诈骗案件，损失670万港元。

被捕10男5女（25至58岁），部份有黑帮背景。西九龙刑事部留意到过去一年于区内的洗黑钱罪行有上升趋势，西九龙重案组透过深入调查及情报分析，过去几个月，锁定一个洗黑钱集团。这个集团有四个骨干成员，透过网上平台或社交媒体，招揽一些想揾快钱人士，游说他们开立银行户口，报酬2000至3000元不等。

其后，他们将户口以更高价钱售予其他犯罪集团用作洗黑钱，调查所得，这个集团运作超过一年，透过50个个人及公司户口清洗约1.4亿港元的犯罪得益。

本月6日，探员见其中一名集团首脑，再次向这些傀儡户口人士进行交收，警方见到时机成熟，展开连串拘捕行动。

同日，西九龙重案组探员在大埔区找到集团主脑的车辆，并且埋伏，其间一名傀儡户口持有人登车，在车内开设虚拟银行户口。两人离开时，探员一拥而上。

同月6日及7日，警方在全港多处，拘捕集团另两名骨干成员，他们负责招揽傀儡户口持有人，另11名曾被集团所招揽的傀儡户口持有人。

警方重申洗黑钱是严重罪行，根据香港法例第455章有组织及严重罪行条例，一经定罪，可以罚款五百万元及监禁14年。