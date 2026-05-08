珍惜生命│失踪妇漂浮薄扶林水塘 获救送院不治

今（8日）中午12时半，有途人发现香港仔薄扶林水塘内，有一名女子载浮载沉，报警求助。救援人员到场，将女事主救起，她脸部受伤昏迷被送院，惜抢救后不治。

差不多同一时间，警方接获男子报案，指其68岁姓林妻子在薄扶林置富花园住所留下遗书后失踪；警方经调查后，相信堕水塘的女死者便是林妇。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service