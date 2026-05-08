旺角女子低层跳落街脸爆缸负伤逃跑 再推跌9旬轮椅翁 两人俱送院

旺角山东街24号，今（8日)早上9时24分，有途人报案指，发现一名女子由大厦低层跳落地面，手及脸部受伤，幸她仍清醒，但未几她即负伤跑离现场。警员接报到场，在附近发现一名老翁手部受伤，将他送院治理，警方正调查事件。

现场有目击者称，该名长发女子年约30多岁，当时并无著鞋，赤脚由上址低层单位爬窗跳落地面后，脸部流血。「佢首先摇冧晒啲单车，好发狂，癫癫儍儍，同丧尸冇分别，行步路都唔稳，见到佢正面，半边脸爆晒缸，好恐怖！」

目击者又称，「佢（女事主）跟住发癫咁，走去第一档生果档全部扫晒啲嘢，档主话报警。」之后长发女行经一名坐轮椅老翁身边，不由分说捉住阿伯摇，「初头细力，后嚟愈摇愈大力，阿伯都反咗出嚟（轮椅），仲揼阿伯。」随后警车、消防及救护车赶至，将两人送院。

其后警员登上一楼一间宾馆，用爆破工具打烂玻璃门入内进行调查。警方表示，接获途人报案，指怀疑42岁女事主从高处堕下。人员接报到场，经初步调查，相信女事主从上址一宾馆堕下，其后往广东道方向离去，其间怀疑撞到坐轮椅的93岁何姓老翁，两人受伤均清醒被送往广华医院治理。警方在宾馆单位发现抗抑郁药，由于女事主语无伦次，暂未知她为何跳下，将案件列企图自杀跟进调查。