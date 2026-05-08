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旺角女子低层跳落街脸爆缸负伤逃跑 再推跌8旬轮椅翁 两人俱送院

突发
更新时间：11:40 2026-05-08 HKT
发布时间：11:40 2026-05-08 HKT

旺角山东街24号，今（8日)早上9时24分，有途人报案指，发现一名女子由大厦低层跳落地面，手及脸部受伤，幸她仍清醒，但未几她即负伤跑离现场。警员接报到场，在附近发现一名年约80岁老翁手部受伤，将他送院治理，警方正调查事件。

现场有目击者称，该名长发女子年约30多岁，非本地人，当时并无著鞋，赤脚由上址低层单位爬窗跳落地面后，脸部流血。「佢首先摇冧晒啲单车，好发狂，癫癫儍儍，同丧尸冇分别，行步路都唔稳，见到佢正面，半边脸爆晒缸，好恐怖！」

目击者又称，「佢（女事主）跟住发癫咁，走去第一档生果档全部扫晒啲嘢，档主话报警。」之后长发女行经一名坐轮椅老翁身边，不由分说捉住阿伯摇，「初头细力，后嚟愈摇愈大力，阿伯都反咗出嚟（轮椅），仲揼阿伯。」随后警车、消防及救护车赶至，将两人送院。目击者怀疑有人吸食药物后神志不清。

其后警员登上一楼一间宾馆，用爆破工具打烂玻璃门入内进行调查。

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