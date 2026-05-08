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尖沙咀女子挨的士撞受惊倒地 热心长发女十指紧扣安抚代报警

突发
更新时间：07:55 2026-05-08 HKT
发布时间：07:55 2026-05-08 HKT

尖沙咀昨晚（7日）发生交通意外，一名26岁女子横过马路时遭的士撞倒受伤。现场有热心市民守候在伤者身旁给予安抚及代为报案，体现人间有情。

事发于昨晚11时43分，26岁姓方女子在堪富利士道与加拿分道交界横过马路期间，被一辆的士撞倒，手脚擦伤倒地。救援人员接报赶至，将伤者送院救治，警方正调查意外起因。

社交平台流传一段现场影片，显示一名身穿白衣、短牛仔裤及拖鞋的女子倒卧在的士车头，显得极度惊恐且状甚痛楚，不断向旁人高呼：「报警，帮我报警Call白车！」

当时一名外籍男子及一名长发女子见状立即上前照料，长发女子更温柔地握住伤者的手，十指紧扣以示安慰，并镇定地拨打电话报案：「呢度有位小姐畀的士撞亲，依家需要Call白车。」影片引来网民热议，纷纷盛赞该名长发女子是「好人好事」。

 

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