珍惜生命｜黄大仙翠竹花园29岁男子烧炭 母亲揭发惜返魂无术

黄大仙翠竹花园（7日）发生烧炭命案。周四（7日）晚上7时24分，翠竹街8号一个单位内，一名29岁姓谭男子被发现于厕所内烧炭轻生。其母亲返家后揭发事件，随即报警求助。

救援人员接报赶至，在男事主身旁发现一盆烧过的炭，经检验后证实他已当场死亡。警方在现场检获遗书，初步调查后不排除事主因生活不开心而萌生短见，死因有待验尸后确定。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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