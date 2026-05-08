珍惜生命｜黄大仙翠竹花园29岁男子烧炭 母亲揭发惜返魂无术
更新时间：07:05 2026-05-08 HKT
发布时间：07:05 2026-05-08 HKT
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黄大仙翠竹花园（7日）发生烧炭命案。周四（7日）晚上7时24分，翠竹街8号一个单位内，一名29岁姓谭男子被发现于厕所内烧炭轻生。其母亲返家后揭发事件，随即报警求助。
救援人员接报赶至，在男事主身旁发现一盆烧过的炭，经检验后证实他已当场死亡。警方在现场检获遗书，初步调查后不排除事主因生活不开心而萌生短见，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
来源网址 : 珍惜生命大围美松苑29岁男子烧炭-昏迷送院亡 | 星岛头条
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