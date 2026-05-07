吉隆坡往香港航班现机舱老鼠　41岁内地男盗3.8万港元被捕

「机舱老鼠」出没注意！今日（7日）下午2时许，一名28岁持护照的马来西亚籍男子乘搭峇迪航空（Batik Air）OD605由吉隆坡前往香港，其间发现放在座位前方的背包内有现金不翼而飞，怀疑被人盗去。

职员得悉后报警求助，警方到场经初步点算，相信事主有约38400元港币现金被偷，并在一名41岁内地男子身上起回全部失款。警方以涉嫌「违反《航空保安条例》」拘捕该名内地男子，他现正被扣留调查，案件交由机场警区刑事调查队第一队跟进。