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尖沙咀抢劫案｜金舖职员带金饰返工场被抢 警再拘两男女累计5人落网

突发
更新时间：18:22 2026-05-07 HKT
发布时间：18:22 2026-05-07 HKT

尖沙咀周一（4日）发生抢劫案，一名40岁姓陈金舖职员准备将店内一批金饰带回位于汉口中心的打金工场时，被两男从后箍颈抢走该批金饰，约值港币50万元。警方其后拘捕3名男女涉嫌行劫，并起回案中所有失物。至今日（7日），警方表示再拘捕两名男女，令案件被捕人数增至5人。

相关新闻：尖沙咀男声称遭珠宝店老板娘欠钱 伙党劫走值50万金饰当偿债被捕

警方指人员经再进一步调查，昨日（6日）在尖沙咀区及旺角区分别拘捕一名38岁姓吕本地女子及一名39岁本地男子，涉嫌「行劫」，现正被扣留调查，案件交由油尖警区重案组第三队继续跟进。至于早前被捕的3名男女已被控合共一项「行劫」罪，案件已于今日（7日）在九龙城裁判法院提堂。

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