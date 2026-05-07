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男神王嘉尔加入警方防骗阵营 用AI守护香港智破骗案 预告片抢先睇

突发
更新时间：17:08 2026-05-07 HKT
发布时间：17:08 2026-05-07 HKT

香港警务处网络安全及科技罪案调查科（网罪科）推出全新防骗宣传，邀请到男神王嘉尔（Jackson）拍摄电视广告及短片撑场。王嘉尔今次会与防骗吉祥物「Meter仔」拍住上，呼吁市民下载全新升级版「防骗视伏 APP」，一齐「智破骗案」。30秒完整版电视广告今日（8日）正式曝光。

香港警察今日（7日）在社交平台上载预告片，其中王嘉尔向大众介绍「防骗视伏 APP」的实用功能。面对日新月异的骗案，最新版本的「防骗视伏 APP」引入了人工智能（AI）分析引擎及自主执行任务，为用户带来更快、更准、更全面的防骗防护。四大全新功能包括：

  • 自动更新数据：系统现支援自动更新诈骗资料库，只要手机连接网络并在背景运行 App，便会自动接收最新防骗情报。
  • 新增举报种类：用户只需上传截图及可疑号码／连结，AI 系统便会自动分析风险并交由警方核实。支援 SMS、WhatsApp、FB、IG 等多个平台，iOS 版本更设「一键举报」功能。
  • 提前警示诈骗：全新 AI 引擎连结公众举报平台，一旦核实为诈骗网站，系统会以红色「高危有伏」标注，让你提前收到警示。
  • 热门骗局排行：警方每日统计最新罪案趋势，自动整理最热门的诈骗手法排行榜，并推送防骗提示予市民。

30秒完整版广告将于5月8日震撼登场，到时全面覆盖电视、全港户外媒体，全面洗版，各区都会见到Jackson与大家「AI护航，智破骗案」。今日起全港各区亦会有王嘉尔的大型广告，市民行街时随时可以「野生捕获」他打卡，齐齐用行动对抗诈骗。

警方提醒市民若收到任何可疑来电、讯息或连结，切勿急于回复或点击，应立即打开「防骗视伏 APP」Check 清楚。市民现可于各大应用程式商店免费下载升级版 APP，由 AI 护航，守护财产安全。

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