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土瓜湾木厂街警查爆窃案 男疑犯逃走飞堕簷篷受伤就擒

突发
更新时间：14:27 2026-05-07 HKT
发布时间：14:08 2026-05-07 HKT

今日（7日）中午12时许，九龙城警区刑事调查队在土瓜湾木厂街1B至1C号，调查一宗日前发生的爆窃案。其间一名中年男子疑见警员在场，慌忙逃走由窗口跳下，未料跌落大厦的2楼簷篷受伤。救援人员接报到场，将男子由簷篷救下，送往伊利沙伯医院抢救。伤者手脚受伤，他获送院时面露痛楚表情，但神智清醒。

警方表示，于5月5日上午10时27分接获一名男子报案，指发现其放置于九龙城木厂街1B号一大厦天台的10箱模型及3个行李箱失窃，该大厦的后门有被撬痕迹。案件交由九龙城警区刑事调查队第五队跟进，经深入调查后，人员昨日（6日）下午在油麻地区拘捕一名50岁姓林本地女子，她涉嫌爆窃。

另外，今日下午人员在九龙城区，以涉嫌爆窃拘捕一名40岁姓李本地男子，及一名39岁姓沈本地女子。其间，该名男子企图逃去，并从木厂街1B号一单位跳下。该名男子手部、腿部及额头擦伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。所有被捕人被扣留调查，涉案财物损失共约5万元，部分失物已被起回。

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