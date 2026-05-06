海关联合行动宣传反私烟 向天水围居民讲解完税标签制度

香港海关今日（6日）与区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在天水围天慈邨、天耀邨及天瑞邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。



海关人员于屋邨范围内巡查及向居民介绍海关打击私烟的工作和私烟相关法例的新修订，包括未完税烟草相关罪行的最高罚则已提高至罚款200万元及监禁7年，并向屋邨保安员讲解发现怀疑私烟活动时的应对方法。

海关与区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在天水围天慈邨、天耀邨及天瑞邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。

海关人员亦向区议员、居民、报贩及香烟零售商贩介绍香港将施行的完税标签制度。海关已于本年初完成为期三个月的完税标签制度先导计划，并会继续与各持份者保持紧密沟通，持续优化制度设计及执行细节。海关期望完税标签制度有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」。



海关会继续加强宣传教育，提高市民的反私烟意识。如发现有公屋单位涉及私烟罪行，海关会在法庭审结案件后通知房屋署跟进。海关呼吁市民，切勿以身试法买卖私烟或派发私烟传单，以免留下案底影响前途。

海关与区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在天水围天慈邨、天耀邨及天瑞邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。

海关与区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在天水围天慈邨、天耀邨及天瑞邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。





