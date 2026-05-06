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元朗村屋遇窃失5万元财物 41岁独行贼爬水管潜入犯案被捕

突发
更新时间：18:20 2026-05-06 HKT
发布时间：18:20 2026-05-06 HKT

一名持行街纸的越南汉前晚潜入元朗一村屋爆窃，偷走约值5万元的手表等财物。警方经调查后，相信他沿村屋外的水管爬上一楼，之后再由露台一道没有锁上的门潜入屋内，单独犯案。警方展开拘捕行动，并在他入住的宾馆内起回部份失物，包括现金、首饰珠宝，以及典当失物的当票。

警方昨日（5日）下午接获一名元朗区一村屋单位的户主报案，指其单位于前日（4日）晚上遭爆窃，损失一批手表、饰物及现金，总值约港币5万元，案件随即交由元朗警区刑事调查队接手调查。

警方调查后相信贼人沿村屋外的水管爬上一楼，再由露台一道没有锁上的门潜入屋内搜掠，偷走失物后经原路逃走。警方翻查附近一带的闭路电视片段，包括警方「锐眼」计划下安装的闭路电视后，并展开情报分析，迅速锁定被捕人身份。

警方同日晚上拘捕一名41岁越南籍男子，并于其居住宾馆内起回部份失物，包括现金、首饰珠宝，以及典当失物的当票。被捕男子报称无业，目前正被扣留调查，他将会被暂控「入屋犯法」，将于明日（7日）在屯门裁判法院提堂。

警方调查后相信，被捕男子是单独犯案，暂时未有证据显示有同党参与，会继续调查他是否与其他爆窃案有关。消息指，被捕男子持行街纸。
 

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