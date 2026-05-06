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红磡醉驾车祸‧有片｜私家车猛撼电单车 铁骑士被抛飞堕地重创

突发
更新时间：16:51 2026-05-06 HKT
发布时间：16:51 2026-05-06 HKT

 

红磡昨日（5日）发生严重交通意外，一名58岁姓严男子怀疑酒驾，驾驶私家车沿红磡道行驶，至灯位附近时，撞向前方的电单车及私家车。事后网上流传一段车cam影片，片中见到肇事私家车高速驶至，猛撼前方电单车车尾，铁骑士随即被抛飞堕地，而电单车则被继续推前，被夹在两车中间惨变「三文治」。

车祸一刻的车cam片段仅只有9秒，今日（6日）在网上疯传。片段见到涉事电单车缓缓驶入左二线，停在一辆黑色私家车后后方等候交通灯号，其间另一辆私家车高速驶至，直撞电单车车尾，铁骑士始终不及被抛飞，而电单车则变成「三文治」，夹在两车之间。

相关新闻 : 红磡4车「串烧」碎片波及1车 铁骑士半昏迷 1司机涉酒驾被捕

事件发生于昨晚9时许，两辆私家车和一辆电单车先后沿红磡道左二线北行，另一辆私家车沿左三线北行。当4辆车驶至红磡道及德民街交界时，各因应交通灯号指示停下。惟其后另一辆私家车沿左二线亦驶至，怀疑收掣不及撞向电单车，电单车被推前，最终酿成4车「串烧」；而碎片波及停在左三线的私家车，遭成损毁。

警方经调查，发现58岁姓严的男私家车司机未能通过酒精呼气测试，超标两倍多，涉嫌「酒后驾驶」被捕，至于31岁非华裔铁骑士头部受伤，半昏迷被送往伊利沙伯医院治理。

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