秀茂坪宝达邨七旬男女倒毙单位 据悉为离婚夫妇 重案组追查

秀茂坪发生双尸案。今日（6日）下午4时许，警方接获报案，指怀疑有人于宝达邨达欣楼一单位内轻生，消防人员破门入内，发现有一对年长男女倒毙屋内。据了解，男死者被发现在单位厕所上吊，而女死者则倒卧床上，右脸瘀伤眼部红肿，身上盖有一张被。目前秀茂坪警区重案组第一队正跟进案件。

消息指，两名死者原为夫妇，分别77及71岁，育有一子，惜儿子已离世，至去年年中夫妇离婚。今日较早时向其妹妹发短讯，称想与逝儿重聚，有轻生念头。妹妹担心有意外，遂与弟弟两人一同到兄长住所拍门，却没有回应，急向警方报案，讵料揭发悲剧。

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