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宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 疑有人思念亡儿寻短 警改列谋杀及自杀

突发
更新时间：08:48 2026-05-07 HKT
发布时间：16:45 2026-05-06 HKT

秀茂坪发生双尸案。周三（6日）下午4时许，警方接获报案，指怀疑有人于宝达邨达欣楼一单位内轻生，消防人员破门入内，发现有一对年长男女倒毙屋内。据了解，男死者被发现在单位厕所上吊，而女死者则倒卧床上，右脸瘀伤眼部红肿，身上盖有一张被。目前秀茂坪警区重案组第一队正跟进案件，案件改列为谋杀及自杀。

消息指，两名死者原为夫妇，分别77岁姓刘及71岁姓徐，育有一子，惜儿子已离世，至去年年中二人离婚，但仍同住。今日较早时男方妹妹收到兄长短讯，内容为想轻生及与逝儿重聚。妹妹担心兄长有意外，遂与弟弟两人一同到事发单位拍门，却没有回应，急向警方报案，讵料揭发悲剧。

 

至周四（7日）凌晨1时许，两人遗体由食环署仵工舁送至殓房。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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