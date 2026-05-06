车cam直击｜丰田私家车观塘绕道狂飙 多次撞壆猛撼本田 如碰碰车「S型乱舞」

观塘绕道今日（6日）上演一场「公路碰碰车」，一辆丰田私家车在公路上高速飞驰，其间切线撞向路边石壆后，全车顿时弹起。私家车未有停下，反而继续加速，撞向前方私家车车尾并横冲直撞，在路上失控「S字型」乱舞，犹如蛇行一样，非常夸张。有目击事发经过的司机上载两条车cam片段至facebook，又形容情况惊险：「听到巨响后望后镜，见到灰车撞咗壆后已经吓一吓，点知佢仲加速，好彩反应快即刻畀油走，黑车就无咁好彩」。

两段车cam长约一分钟，左下方显示事发时间为今日下午2时32分左右。片中所见，一辆丰田私家车沿观塘绕道往旺角方向行驶，驶至mega box对开时突然加速狂飙，并于机电工程署总部大楼对开切线并撞向石壆，扬起阵阵尘土，全车顿时弹起。

丰田私家车未有停下，反而继续加速，猛撼前方的本田私家车。本田私家车被撞车尾后，即时失控打「白鸽转」，犹如回力标。片段亦见到，当时天气虽为阴天，但未有下雨，但丰田私家车的水拨却被开启。丰田私家车撞向石壆及私家车后，一直横冲直撞，甚至在路上失控「S字型」乱舞，多次撞向路边两边石壆，如「碰碰车」般，片段就此结束。

有目击事发经过的司机上载两条车cam片段至facebook，又形容情况惊险：「听到巨响后望后镜，见到灰车撞咗壆后已经吓一吓，点知佢仲加速，好彩反应快即刻畀油走，黑车就无咁好彩」。另有其他司机表示，涉事丰田私家车驶至观塘绕道通往太子道东支路的行车线时再次撞壆，「片段中见到架货车，最后都有俾佢撞到停咗喺支路路口隔离，喺撞人架私家车旁边见到有个后生仔瞓咗喺地下，隔离有个女仔睇住佢，估佢哋两个应该都系喺撞人架私家车度走出嚟」。

警方表示今日下午3时07分，一辆私家车沿观塘绕道往旺角方向行驶，至圣公会圣十架小学对开时，声称有碎石导致跣軚，最终撞向支路防撞栏。救援人员接报到场，25岁姓冼男司机头、脚及胸口痛，24岁姓温女乘客则气喘，二人由救护车送往伊利沙伯医院救治。至于挨撞的本田私家车，其50岁姓张女司机亦受轻伤送院。

男司机倒卧地上待救。网上图片

私家车车头严重损毁。网上图片

私家车撞向分叉路石壆，车头严重损毁。读者提供