Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜佐敦酒店男住客财困割腕 妻子发现救一命

突发
更新时间：13:30 2026-05-06 HKT
发布时间：13:30 2026-05-06 HKT

今日（6日）早上8时36分，佐敦吴松街92号一酒店的40岁姓许男住客，在房间内以鎅刀割腕自杀，妻子发现连忙报警求助。人员接报到场，许男陷入昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院治理。警方调查后相信事主受金钱问题困扰，将案件列作企图自杀处理。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
2小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
21小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
5小时前
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
17小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
5小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
22小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
即时国际
1小时前
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
楼市动向
8小时前
尹锡悦夫人金建希涉操股案法官，被发现伏尸法院内。
南韩前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遗书「我自愿离开」伏尸法院
即时国际
3小时前