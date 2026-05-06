珍惜生命｜佐敦酒店男住客财困割腕 妻子发现救一命

今日（6日）早上8时36分，佐敦吴松街92号一酒店的40岁姓许男住客，在房间内以鎅刀割腕自杀，妻子发现连忙报警求助。人员接报到场，许男陷入昏迷，由救护车送往伊利沙伯医院治理。警方调查后相信事主受金钱问题困扰，将案件列作企图自杀处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service