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尖沙咀谋杀案│警方再拘28岁青年今提堂 累计14人被捕

突发
更新时间：12:55 2026-05-06 HKT
发布时间：12:55 2026-05-06 HKT

警方前日（4日）在屯门区拘捕一名28岁男子，涉嫌与2020年10月6日一宗在尖沙咀发生的谋杀及伤人案有关，案中一名当年36岁的男子死亡。该名被捕男子已被暂控一项谋杀罪，案件将于今日（6日）下午在九龙城裁判法院提堂。

就今次案件，警方于2020年10月至2022年11月期间共拘捕12名男子及1名女子，当中8名男子已各被控告相关罪名。高等法院今日会就案件判刑。另外4名男子及1名女子，经调查后已获无条件释放。西九龙总区重案组继续调查案件。

该案涉及两批黑帮人马「和胜和」与「14K」，在尖沙咀柯士甸道136号的一间发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。有和胜和成员手持威士忌玻璃酒樽，扔向36岁男受害人麦志健额头，受害人当场浴血倒地，头部重创最终不治。

 

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