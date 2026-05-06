珍惜生命｜丽城花园女子睡房烧炭 女儿发现报警送院

荃湾丽城花园发生烧炭案。昨晚（5日）约7时54分，警方接获一名女子报案，指其59岁孔姓母亲在青山公路-荃湾段625号丽城花园一单位内怀疑烧炭。

救援人员接报赶至，发现事主倒卧在单位其中一间睡房内，旁边放有一盆烧过的炭，消防员随即将炭火救熄。孔女当时陷入昏迷，由救护车送往仁济医院抢救。

警员在案发现场检获遗书，经初步调查后相信事件无可疑。据了解，事主近日疑受家庭问题困扰，不排除因此产生轻生念头。警方将案件列作「企图自杀」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk