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尖沙咀七旬翁堕海 途人发现报警 送院抢救后不治

突发
更新时间：17:43 2026-05-05 HKT
发布时间：17:43 2026-05-05 HKT

尖沙咀七旬翁堕海亡。今日（5日）早上11时许，警方接获途人报案，指一名男子于尖沙咀么地道64号对开海面载浮载沉，怀疑他堕海。消防到场将男子救起，惟他已陷昏迷，被送往伊利沙伯医院抢救后证实死亡。警方调查后，相信事主为一名75岁姓简老翁，于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，简翁有身体病纪录。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

 

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