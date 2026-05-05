尖沙咀七旬翁堕海 途人发现报警 送院抢救后不治

尖沙咀七旬翁堕海亡。今日（5日）早上11时许，警方接获途人报案，指一名男子于尖沙咀么地道64号对开海面载浮载沉，怀疑他堕海。消防到场将男子救起，惟他已陷昏迷，被送往伊利沙伯医院抢救后证实死亡。警方调查后，相信事主为一名75岁姓简老翁，于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，简翁有身体病纪录。

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