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飞驒山脉2港男被困｜日媒指两人均被救起 22岁居日男惜已死亡

突发
更新时间：16:22 2026-05-05 HKT
发布时间：16:22 2026-05-05 HKT

两名香港男子在日本飞驒山脉（又称北阿尔卑斯山脉）因恶劣天气被困，事件在社交平台Threads流传后引起关注。日本传媒今日（5月5日）较早时报道，指其中一男已获救，但另一名男子失去意识、营救困难。至下午，当地传媒最新消息指，两名男子均被救起，其中22岁居日男子已经死亡，至于30岁港男送院时仍有意识。

日媒早前报道，被困两人分别为一名22岁居住东京的男子，以及一名30岁来自香港的男子，其中一男已在当地时间今日早上10时许被救起。至下午，日本CBC电视台最新报道，指虽然现场天气恶劣，令搜救变得困难，但在防灾直升机协助下，当地时间下午3时两男均已获救，其中30岁男子送院时仍然清醒，然而22岁男子则已被宣布死亡。

相关报道：飞驒山脉2港男被困｜日媒：直升机救起1人 同伴「营救困难」

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