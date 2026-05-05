尖沙咀男声称遭珠宝店老板娘欠钱 伙党劫走值50万金饰当偿债被捕

尖沙咀汉口道昨(4日)晚上发生抢劫案。40岁姓陈金舖男职员，准备将店内一批金饰带回位于汉口中心的打金工场时，被两男从后箍颈抢走该批金饰，约值港币50万元。贼人得手后，登上巴士逃去。其后警员在大埔运头街一带巡逻时，发现两男形迹可疑，截查时在其中一人背囊内检获该批金饰，当场拘捕两男一女，怀疑与案有关，将他们带署调查。

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消息称，被捕男子姓丘（25岁），报称送货工人，另一人姓林（33岁），报称任健身教练，被捕女子姓杨（40岁)，无业。

据了解，姓许（40岁）女子为肇事珠宝店老板，受害事主陈男是其雇员。昨（4日）晚上10时 ，许女指示陈男带著一批金饰，包括17粒金珠、1个金吊坠、 3只金戒指及5只金手鈪到汉口中心楼上的打金工场，当陈男抵达中心地下时，丘及林男突从后箍陈男的颈，强行夺走该批金饰，陈男遂报案求助。警察到场调查及查看闭路电视后，得知两名男子乘搭2号巴士于弥敦道逃去。陈男颈伤清醒送院敷治。

至今（5日）凌晨零时许，新界北总区冲锋队人员早前得知尖沙咀发生行劫案，其后于大埔运头街一带巡逻时，发现丘及林男人形迹可疑，于是上前查问，并于丘男的背囊内发现被抢的金饰，怀疑与行劫案有关，警方又在被捕女子的电话内，发现曾讨论相关案件的证据，警员遂将他们三人拘捕，在警诫下，丘男声称珠宝店老板娘欠他的钱，所以他打劫陈男抢走金饰作还钱，被捕女子则称她只是负责睇水的角色，案件现交由油尖警区重案组第三队跟进。