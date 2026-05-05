Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀男声称遭珠宝店老板娘欠钱 伙党劫走值50万金饰当偿债被捕

突发
更新时间：13:20 2026-05-05 HKT
发布时间：13:20 2026-05-05 HKT

尖沙咀汉口道昨(4日)晚上发生抢劫案。40岁姓陈金舖男职员，准备将店内一批金饰带回位于汉口中心的打金工场时，被两男从后箍颈抢走该批金饰，约值港币50万元。贼人得手后，登上巴士逃去。其后警员在大埔运头街一带巡逻时，发现两男形迹可疑，截查时在其中一人背囊内检获该批金饰，当场拘捕两男一女，怀疑与案有关，将他们带署调查。

相关新闻：尖沙咀金舖职员遭两汉箍颈掠劫 警同晚拘3男女 起回全部50万元金饰

消息称，被捕男子姓丘（25岁），报称送货工人，另一人姓林（33岁），报称任健身教练，被捕女子姓杨（40岁)，无业。

 

据了解，姓许（40岁）女子为肇事珠宝店老板，受害事主陈男是其雇员。昨（4日）晚上10时 ，许女指示陈男带著一批金饰，包括17粒金珠、1个金吊坠、 3只金戒指及5只金手鈪到汉口中心楼上的打金工场，当陈男抵达中心地下时，丘及林男突从后箍陈男的颈，强行夺走该批金饰，陈男遂报案求助。警察到场调查及查看闭路电视后，得知两名男子乘搭2号巴士于弥敦道逃去。陈男颈伤清醒送院敷治。

 

至今（5日）凌晨零时许，新界北总区冲锋队人员早前得知尖沙咀发生行劫案，其后于大埔运头街一带巡逻时，发现丘及林男人形迹可疑，于是上前查问，并于丘男的背囊内发现被抢的金饰，怀疑与行劫案有关，警方又在被捕女子的电话内，发现曾讨论相关案件的证据，警员遂将他们三人拘捕，在警诫下，丘男声称珠宝店老板娘欠他的钱，所以他打劫陈男抢走金饰作还钱，被捕女子则称她只是负责睇水的角色，案件现交由油尖警区重案组第三队跟进。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
5小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
2小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
21小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
4小时前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
6小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
20小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
21小时前