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元朗怪男抢的士 闯长青隧道逆线「舞龙」 声称现幻觉被捕

突发
更新时间：04:14 2026-05-05 HKT
发布时间：04:14 2026-05-05 HKT

元朗发生离奇抢夺的士案件。周二（5日）凌晨 1 时许，一名 43 岁男子在元朗西铁站附近截乘一辆市区的士，行驶途中突然声称被人追斩，随即强行抢夺的士驾驶权，并在隧道内逆线狂飙，最终撞栏被捕。

突情绪激动声称被人追斩 

事发时，该名男子在朗日路近西铁站上车，当的士驶至 YOHO TOWN 对开时，他突然情绪大变，大叫声称被人追斩，并从后座跳上前座喝令司机落车，司机见男子行为异常，未有反抗。男子接手后，驾驶的士沿三号干线经大榄隧道往九龙方向逃窜。

有目击者指，的士沿途切双白线并如「舞龙」般行驶。当时长青隧道正实施单管双程行车，的士驶至近九龙出口时，突然急切至右线逆线行驶，险与一辆对头巴士迎头相撞，幸巴士及时煞停避过一劫。的士最终在驶出隧道口时，撞向一条用作封闭管道的闸栏，导致右边车身及车头严重损毁，逆线停在路中心。

男子涉四宗罪被捕

消防及救援人员赶抵现场时，发现涉案男子并未逃走，而是呆坐在驾驶席、面部朝天仰望「待捕」。警方调查后证实，现场并无人追斩事主，相信所谓被追斩纯属虚构，不排除有人出现幻觉。

据了解，被捕男子持有俗称「白卡」的残疾人士登记证，且仅持有过期的私家车驾驶执照，并无的士牌照。警方最终以涉嫌「擅自取去交通工具」（偷车）、「无牌驾驶」、「无第三者保险」及「危险驾驶」等四项罪名，将其拘捕。

事件中无人受伤，被抢的士司机事后由警员陪同录取口供。受意外影响，长青隧道来回交通一度挤塞。

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