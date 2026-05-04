彩福邨11岁女遭父关门夹裂指骨 母报警求助

九龙湾彩福邨一名11岁女童于寓所内，近日疑因手执厕所门边借力站起时，父亲突然关门，导致她左手两指骨裂。据悉，涉案家庭父母近日频传争执，女童母亲经考虑后，于今日（5月4日）下午决定报案求助。目前警方已介入调查，由秀茂坪警区刑事调查队跟进。

消息指，案中一对夫妇育有两名7岁及11岁女儿，居住九龙湾彩福邨彩和楼，近日经常争执。上周六（5月2日）傍晚6时许，涉案父亲返抵住所，准备进入厕所梳洗。与此同时，长女刚好看见厕所门外地下有一颗汽球，因而跪下拾起，其后手执厕所门边试图借力站起。岂料父亲突然关厕所门，长女赶不及缩手，导致手指被夹伤。

涉案父亲事后未有报案，母亲得知事件后，经考虑至今日下午4时许报警求助。长女其后被带往联合医院治疗，经诊断相信她左手中指及无名指骨裂。目前案件暂被列为「袭击致造成身体伤害」，由秀茂坪警区刑事调查队第二队跟进，追查涉案父亲下落。