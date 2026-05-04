Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港珠澳大桥车祸｜退休夫妇港车北上 返港竟遇横祸 疑涉煞车故障

突发
更新时间：21:49 2026-05-04 HKT
发布时间：21:49 2026-05-04 HKT

港珠澳大桥香港口岸入境方向一部私家车，今日（5月4日）清晨直撞更亭翻侧，副驾位62岁妻子重创不治，至于司机位67岁丈夫则清醒送院。警方经调查后，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡，拘捕扣查丈夫。据了解，夫妻均有佩戴安全带，惟涉事车辆怀疑煞车故障。

消息指，两夫妇家住港岛东区，已经退休，早前透过港车北上计划前往广东，今日凌晨回港。当时两夫妇均已通过关口检查。当车辆接近通关广场时，私家车失控撞倒14个雪糕筒，然后直冲一个更亭再翻侧。

相关报道：港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治

现场为港珠澳大桥香港口岸入境方向。蔡楚辉摄
现场为港珠澳大桥香港口岸入境方向。蔡楚辉摄

消防赶至救出二人，丈夫左脚骨折幸仍清醒，妻子则多处受伤昏迷，均被送往玛嘉烈医院救治，惜妻子回天乏术。经初步调查，夫妻均有佩戴安全带，丈夫通过酒精呼气测试，惟车辆煞车系统怀疑故障。

目前确实车祸原因仍待调查，案件由新界南总区交通部特别调查队。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 1446与调查人员联络。

驾驶车辆的丈夫清醒送院治理。
驾驶车辆的丈夫清醒送院治理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
2小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
6小时前
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
饮食
9小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
3小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
10小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
01:15
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另伤6人
突发
4小时前
郑俊弘宣布离巢TVB 参加《星梦》曾爆红 恋何雁诗陷偷食风波 婚后育罕见病子
01:15
郑俊弘宣布离巢TVB 参加《星梦》曾爆红 恋何雁诗陷偷食风波 婚后育罕见病子
影视圈
3小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
5小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
5小时前