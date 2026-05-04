港珠澳大桥车祸｜退休夫妇港车北上 返港竟遇横祸 疑涉煞车故障

港珠澳大桥香港口岸入境方向一部私家车，今日（5月4日）清晨直撞更亭翻侧，副驾位62岁妻子重创不治，至于司机位67岁丈夫则清醒送院。警方经调查后，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡，拘捕扣查丈夫。据了解，夫妻均有佩戴安全带，惟涉事车辆怀疑煞车故障。

消息指，两夫妇家住港岛东区，已经退休，早前透过港车北上计划前往广东，今日凌晨回港。当时两夫妇均已通过关口检查。当车辆接近通关广场时，私家车失控撞倒14个雪糕筒，然后直冲一个更亭再翻侧。

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现场为港珠澳大桥香港口岸入境方向。蔡楚辉摄

消防赶至救出二人，丈夫左脚骨折幸仍清醒，妻子则多处受伤昏迷，均被送往玛嘉烈医院救治，惜妻子回天乏术。经初步调查，夫妻均有佩戴安全带，丈夫通过酒精呼气测试，惟车辆煞车系统怀疑故障。

目前确实车祸原因仍待调查，案件由新界南总区交通部特别调查队。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 1446与调查人员联络。

驾驶车辆的丈夫清醒送院治理。