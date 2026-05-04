Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警放蛇拘60岁的士司机 涉尖沙咀去西环兜路兼收贵100元

突发
更新时间：21:24 2026-05-04 HKT
发布时间：21:24 2026-05-04 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（5月4日）在尖沙咀区内进行代号「驹始」的行动，打击的士滥收车资等违法行为。行动中，警员乔装乘客，在尖沙咀上车前往港岛坚尼地城。当的士到达后，涉案司机向乔装警员收取236元车资，较合理车资高约100元，人员遂于现场拘捕一名60岁本地男子涉嫌「滥收车资」、「兜路」及「冚旗载客」。

另外，人员又向五名违例的士司机发出交通传票通知书，涉及「没有展示的士司机证于证件架上」。

60岁的士司机涉嫌「滥收车资」、「兜路」及「冚旗载客」被捕。警方图片
60岁的士司机涉嫌「滥收车资」、「兜路」及「冚旗载客」被捕。警方图片

警方十分重视涉及的士违规行为，并会继续采取执法行动，打击相关罪行。警方重申，「滥收车资」属严重违法行为，一经定罪，最高刑罚为监禁6个月及罚款1万元。

警方重申行动仍在进行中，亦会继续采取果断的执法行动，打击有关的士违法行为，以保障市民及游客的权益。市民及游客如发现任何有关的士违法行为，应记下时间、地点、的士车牌，司机姓名及行车路线等资料，并向警方举报。

警方拖走涉案的士。
警方拖走涉案的士。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
2小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
6小时前
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
饮食
9小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
3小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
10小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
01:15
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另伤6人
突发
4小时前
郑俊弘宣布离巢TVB 参加《星梦》曾爆红 恋何雁诗陷偷食风波 婚后育罕见病子
01:15
郑俊弘宣布离巢TVB 参加《星梦》曾爆红 恋何雁诗陷偷食风波 婚后育罕见病子
影视圈
3小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
5小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
5小时前