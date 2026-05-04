警放蛇拘60岁的士司机 涉尖沙咀去西环兜路兼收贵100元

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（5月4日）在尖沙咀区内进行代号「驹始」的行动，打击的士滥收车资等违法行为。行动中，警员乔装乘客，在尖沙咀上车前往港岛坚尼地城。当的士到达后，涉案司机向乔装警员收取236元车资，较合理车资高约100元，人员遂于现场拘捕一名60岁本地男子涉嫌「滥收车资」、「兜路」及「冚旗载客」。

另外，人员又向五名违例的士司机发出交通传票通知书，涉及「没有展示的士司机证于证件架上」。

60岁的士司机涉嫌「滥收车资」、「兜路」及「冚旗载客」被捕。警方图片

警方十分重视涉及的士违规行为，并会继续采取执法行动，打击相关罪行。警方重申，「滥收车资」属严重违法行为，一经定罪，最高刑罚为监禁6个月及罚款1万元。

警方重申行动仍在进行中，亦会继续采取果断的执法行动，打击有关的士违法行为，以保障市民及游客的权益。市民及游客如发现任何有关的士违法行为，应记下时间、地点、的士车牌，司机姓名及行车路线等资料，并向警方举报。

警方拖走涉案的士。