Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾｜15日安排结束 七幢楼宇共1674户上楼 卓永兴感谢住户理解配合

突发
更新时间：20:23 2026-05-04 HKT
发布时间：20:23 2026-05-04 HKT

为期15日的大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼安排今日（5月4日）结束，七幢楼宇1 736户中，共有1 674户6 265人完成上楼，整个上楼安排运作大致畅顺，秩序良好。当局提到，绝大部分住户都是在这15天的期间上楼，只有少于10户需要另作处理，选择不上楼的住户大约有50个。

政务司副司长卓永兴表示，非常感谢住户的理解和配合；又提到七幢楼宇经大火后多处存在安全隐患，安排1670多户安全有序上楼，是极具挑战的任务。由移除悬空棚架、加固楼宇结构、在损毁的窗户加装防坠安全网、清理公共地方堆积的残碎瓦砾、陪同居民上楼、提供情绪支援、出入人流管理，以至安排大量跨部门的支援人员等，当局均须仔细筹划部署，小心翼翼确保居民和工作人员的安全。

卓永兴衷心感谢所有参与上楼安排的人员戮力同心、不分你我、热心投入工作，以同理心细心护送居民上楼，落楼时又协助居民搬运物品，令整个上楼安排得以顺利进行。

政府强调，倾力支援居民上楼，每日出动过1000名来自以下不同部门的同事，包括︰警务处、民众安全服务队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋局和房屋署，以及地区服务及关爱队伍义工；公务员事务局亦启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员予居民更大力度的支援。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
饮食
8小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
01:15
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另伤6人
突发
3小时前
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮facebook截图（资料来源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮
时事热话
8小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
10小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
9小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
1小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
1小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
11小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
1小时前