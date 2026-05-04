宏福苑执拾｜15日安排结束 七幢楼宇共1674户上楼 卓永兴感谢住户理解配合

为期15日的大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼安排今日（5月4日）结束，七幢楼宇1 736户中，共有1 674户6 265人完成上楼，整个上楼安排运作大致畅顺，秩序良好。当局提到，绝大部分住户都是在这15天的期间上楼，只有少于10户需要另作处理，选择不上楼的住户大约有50个。

政务司副司长卓永兴表示，非常感谢住户的理解和配合；又提到七幢楼宇经大火后多处存在安全隐患，安排1670多户安全有序上楼，是极具挑战的任务。由移除悬空棚架、加固楼宇结构、在损毁的窗户加装防坠安全网、清理公共地方堆积的残碎瓦砾、陪同居民上楼、提供情绪支援、出入人流管理，以至安排大量跨部门的支援人员等，当局均须仔细筹划部署，小心翼翼确保居民和工作人员的安全。

卓永兴衷心感谢所有参与上楼安排的人员戮力同心、不分你我、热心投入工作，以同理心细心护送居民上楼，落楼时又协助居民搬运物品，令整个上楼安排得以顺利进行。

政府强调，倾力支援居民上楼，每日出动过1000名来自以下不同部门的同事，包括︰警务处、民众安全服务队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋局和房屋署，以及地区服务及关爱队伍义工；公务员事务局亦启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员予居民更大力度的支援。