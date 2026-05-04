落马洲6旬汉上身突起方块 遭海关揭藏未完税烟 罪成囚4星期

香港海关人员昨日（5月3日）于落马洲支线管制站截查一名60岁抵港男旅客时，在其身上检获1781支未完税香烟，估计市值约7300元，应课税值约5800元。该名男旅客因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，随即被捕，今日（5月4日）在粉岭裁判法院被判处监禁四星期及罚款1000元。

涉案60岁入境男旅客将未完税香烟收藏于身上。海关图片

另外，海关人员同日在同一管制站截查一名43岁抵港男旅客及其同行儿童，发现该名男旅客利用其个人及其同行儿童所携带的背包收藏3381支未完税香烟，估计市值约1.3万元，应课税值约1.1万元。该名男旅客涉同罪随即被捕，今日被法院判处监禁8星期及罚款1000元。

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。

43岁入境男旅客将未完税香烟收藏于其同行儿童所携带的背包内。海关图片

两男于落马洲支线管制站被截获。资料图片