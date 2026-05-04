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赤柱屋苑维修中升降机槽飞堕铁片 26岁男工头部被击中当场不治

突发
更新时间：23:37 2026-05-04 HKT
发布时间：15:30 2026-05-04 HKT

赤柱大潭道38号浪琴园发生致命工业意外。事发于今日（4日）下午2时49分左右，当时大厦正在电梯大维修，更换整组升降机，一名26岁姓缪男技工在升降机槽内低层平台工作，另有一组工人则在天台机房工作。其间，男工怀疑被高处堕下的电梯金属部件击中头部手部。救援人员接报赶至，最终证实男工重创，当场不治。目前案件列作工业意外，劳工处以及西区警区重案组第一队正跟进调查。

消息指，工作平台位于8楼，事发前平台原有两人工作，刚好工友当时去洗手间，留下缪男一人。其后，在天台机房工作的3名工友听到有物件从高处堕下，同事担心缪男安危，试图用对讲机及电话缪男不果。最终，众人到8楼升降机槽，揭发事件。涉事金属组件约1米长、10厘米阔，呈L形，至于死者后脑重创，确实死因仍待解剖后确认。

工业伤亡权益会表示，对意外深感难过，据知死者入职4年，怀疑正在更换钢缆时遭遇意外。根据纪录2024年至今，已发生至少3宗涉及升降机或扶手电梯的致命事故，工权会表示正了解及跟进事件，并呼吁雇主尽力协助家属渡过难关，并要求机电工程署及劳工处彻查意外原因， 公开调查报告，避免同类意外。

劳联职业安全及健康推广委员会亦对事件深感难过，并向家属致以深切慰问，并呼吁业界及监管机构应加强审视现行安全评估、监督及工作程序，将工作风险降低。

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