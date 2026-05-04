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港女50日被骗4年人工 误信WeChat加密币专家失120万元

突发
更新时间：15:08 2026-05-04 HKT
发布时间：15:08 2026-05-04 HKT

警方今日（5月4日）在社交平台「守网者」表示，过去一周共接获超过70宗网上投资骗案，总损失逾 $8000万港元。其中一名40多岁女子于微信（WeChat）误信「加密货币投资专家」，约50日时间内被骗走120万元，相当于她4年工资。

警方指出，受害女子近月于微信结识一名男子，对方自称「加密货币投资专家」，以「回报超高、稳赚唔蚀」为诱饵，诱骗受害人投资。受害人上当，在假网站开设投资帐户。相关网站显示资产有「即时升幅」，受害人因而信以为真，按指示多次转账至对方指定户口及加密货币电子钱包。

警方今日在守网者提醒市民慎防投资骗案。守网者FB
警方今日在守网者提醒市民慎防投资骗案。守网者FB

约一个半月后，受害人看见自己资产日日升值，当打算提款时，骗徒要求追加资金，受害人才发现网站显示的资产增值全属虚构。经点算，受害人最终损失超过120万港元，相等于受害人四年工资。

警方呼吁市民，留意所谓的「高回报投资」或「专家」，投资前应先询问身边人意见。如有任何怀疑，即利用「防骗视伏APP」评估诈骗风险，或报警求助。

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