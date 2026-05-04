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西贡蚝涌独立屋遭爆窃 外籍女户主失约63万元钻石链及3名表

突发
更新时间：04:43 2026-05-04 HKT
发布时间：04:43 2026-05-04 HKT

西贡发生爆窃案。周日（3日）晚上9时许，警方接获一名44岁外籍女住户报案，指发现其位于蚝涌路的一间独立屋，屋内房间有被搜掠痕迹，怀疑遭贼人潜入爆窃。

警员接报到场调查，经初步点算，相信屋内两条钻石颈链及3只名表被偷去，总值约63万元。案件列作「爆窃」，交由黄大仙警区刑事调查队第六队跟进，暂未有人被捕。

据了解，被盗名表品牌包括Roger Dubuis、TAG Heuer及Fabergé。受害人在地下楼层的客听休息，之后返回卧室时，却发现房门从内侧被反锁。她使用备用钥匙开门后，发现卧室内遭搜掠，随即报案。警方到场后未发现撬门痕迹，相信贼人爬水管登上屋顶，从未上锁的屋顶门进入屋内，并在卧室搜掠后从阳台门离开，挟赃物沿水管爬下逃去。案件交由黄大仙警区刑事调查队第6队跟进。

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