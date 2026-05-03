珍惜生命｜葵涌葵兴邨女子家中上吊亡 朋友上门揭发

今日（3日）晚上7时许，一名46岁姓曾女子在葵涌葵兴邨兴乐楼的寓所内上吊，昏迷不醒，其朋友上门发现后报警。警员接报到场，发现曾女在厨房以一条皮带上吊，消防将她解下，经检验后现场被证实死亡，其死因有待验尸后确定。警方于现场没有检获遗书。据了解，女子因生活问题不开心。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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