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珍惜生命｜葵涌葵兴邨女子家中上吊亡 朋友上门揭发

突发
更新时间：22:49 2026-05-03 HKT
发布时间：22:49 2026-05-03 HKT

今日（3日）晚上7时许，一名46岁姓曾女子在葵涌葵兴邨兴乐楼的寓所内上吊，昏迷不醒，其朋友上门发现后报警。警员接报到场，发现曾女在厨房以一条皮带上吊，消防将她解下，经检验后现场被证实死亡，其死因有待验尸后确定。警方于现场没有检获遗书。据了解，女子因生活问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

 

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