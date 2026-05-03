泊车后无入表司机坐车上「赖皮」 扬言：咪叫警方嚟抄牌啰 网民反应两极

在香港驾车出街，要找到咪表位泊车并不容易，司机之间为争位更随时出现争拗。有网民在社交媒体Facebook上载短片，显示一名七人车司机将车辆泊进咪表位后，一直坐在车内但不肯入表，惹来另一位司机上前理论，要求他让出泊位，结果双方爆发口角争执。

涉事短片上载至「HongKong CarCam」群组，片段甫开始可见一辆白色七人车停泊在咪表位内，但司机在车上一直未有入表。另一名司机上前交涉并拍片，其间向七人车司机说：「一系你入表，一系你畀个位我，好冇先？我唔系玩你，我都好声好气㗎喇」，又指：「做人唔可以咁，好冇呀，通情达理啲做嘢好唔好」、「你唔好『得』住个位好冇！」

惟七人车司机一副「懒理」面孔，似乎对方奈他不何，反指对方：「你唔好同我玩嘢吖」，又反驳称：「『得』咩住个位啫，个位我已经泊咗」、「我而家泊呢个位，我一阵间落去行海边」。七人车司机更向对方扬言：「咁你咪叫差佬嚟抄牌啰，咁咪过时啰，又如何？」、「我入唔入表关你屁事！」短片最后结束。



事件惹网民热议，逾千人留言讨论，反应两极。有网民批评七人车司机「有钱买车无钱入表」、「生人霸死地」，「几蚊都唔比」又认为事件应报警处理。亦有网民指拍片者小题大造，只是想自已可占用该表位 「佢好无赖，你好无谓」、「佢唔入真系唔关你事嘅㖞，佢俾人抄牌又唔系你俾钱」、「冇位就走啦，搞到自己咁小家，你唔系想泊位会突然间咁正义？」

根据香港法例第237章 《定额罚款（交通违例事项）条例》第10（1a），任何人在收费表车位停泊汽车后，需在切实可行范围内，尽快按照该停车收费表上所载的指示，使用认可缴费媒介缴付所需的泊车费用（入表）。违者定额罚款为400元。故此，若驾驶者把座驾驶进路旁咪表车位后没有「 入表 」，即使人在车内，包括警务人员及交通督导员在内的执法人员，皆可对有关车辆发出定额罚款通知书。

