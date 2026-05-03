海关机场拘2名曼谷抵港旅客 行李藏6公斤大麻花及私烟值230万元

香港海关周五（1日）在香港国际机场侦破一宗涉及两名航空入境旅客的贩毒案件，共检获约12公斤怀疑大麻花，估计市值约230万元，以及九支未完税香烟。

海关指，一名37岁的男旅客周五从泰国曼谷飞抵本港。海关人员清关时，在其手提行李中发现共重约6公斤的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。跟进调查后，海关人员在同日于机场再拘捕一名34岁同样由泰国曼谷抵港的怀疑涉案男旅客，并于其手提行李中发现共重约6公斤的怀疑大麻花及九支未完税香烟。

经调查后，涉案的2名被捕人士已共同被控以一项贩运危险药物罪。另外，该名34岁被捕人士亦被控以一项管有应课税品罪及一项未有向海关人员申报管有应课税品罪。案件将于五月四日在西九龙裁判法院提堂。

海关称，会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，这确保有效打击跨境贩毒活动。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款五百万元及终身监禁。

根据《应课税品条例》，任何人士非法入口、管有、售卖或购买应课税品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。