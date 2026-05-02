荃湾同幢大厦两单位遇窃 警拘两男女 揭内地男商人扮工人爬棚撬窗犯案

荃湾区发生两宗爆窃案，贼人觊觎正进行楼宇外墙维修工程的住宅大厦，攀爬外墙棚架并撬开窗花后，潜入单位搜掠，盗取6000元财物。警方经调查后拘捕两名内地男女，分别报称从事家具业务的商人及看护。

警方于4月28日接获两宗报案，指荃湾区一幢住宅大厦有两个单位被人爆窃，贼人撬开窗户的窗花，再爬入单位内进行爆窃，损失约6000港元的财物。警方翻查大量闭路电视片段，包括「锐眼计划」下的闭路电视并进行情报分析，成功锁定一男一女疑犯，并于昨日（5月1日）将两人拘捕，案件交由荃湾警区重案组第二队跟进调查。

荃湾警区重案组高级督察张文迪表示，涉案住宅大厦设有保安员及闭路电视系统，现时正进行楼宇外墙维修工程，大厦外墙有搭建棚架及棚网。警方相信男贼趁机犯案，于日间时分假扮维修工人，攀爬外墙棚架，并拣选无人在内及窗户打开的单位，从外撬开窗花后潜入爆窃。至于其女同党则负责把风及提供协助。

被捕的两人为内地人，朋友关系，52岁被捕男子报称商人，从事家具业务，而45岁被捕女子则报称从事看护工作。警方正调查两人有否涉及其他同类型案件，两人目前仍被扣留调查。据了解，二人可以「一签多行」经常来港，大多数会即日来回，二人在4月28日准备过关来港时被捕。

警方指根据情报分析及罪案趋势，贼人会针对正进行外墙维修工程的大厦，利用棚架攀爬外墙，撬开窗户潜入单位搜掠。另外，一些缺乏基本保安设施嘅物业，例如旧式唐楼、㓥房及「三无大厦」亦较容易成为爆窃目标。警方呼吁，保安员应加强出入管制，核实维修工人的身份，以防不法之徒混入大厦犯案。市民应加强窗户防护措施，包括安装稳固的窗花及防盗窗锁，外出时锁好门窗，并避免将现金或贵重物品放于当眼位置。

